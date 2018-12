Na wschodzie kraju może spaść do 5 cm. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

W poniedziałek na północy będzie pochmurno i spadnie śnieg. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku.