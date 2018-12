Śnieg nie przestanie sypać, a do tego ściśnie mróz. Na południu nawet do -20 stopni

Astronomiczna zima zacznie się dopiero 21 grudnia, ale w Polsce już zrobiło się biało. IMGW wydał ostrzeżenia przez intensywnymi opadami śniegu dla województw: lubelskiego, podlaskiego, części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują również na południu kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Miejscami może spaść nawet kilkanaście centymetrów białego puchu. Alert będzie obowiązywał do godziny 22:00.

Jak podaje TVN Meteo, w ciągu najbliższej nocy temperatura może spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. Ma to związek z napływem zimnego i wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na południu kraju może spaść lokalnie nawet do -20 stopni Celsjusza. To ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 w niedzielę do 10 w poniedziałek.

Jaka pogoda 17 grudnia?

W poniedziałek na północy będzie pochmurno i spadnie śnieg. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku.