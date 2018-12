Poniedziałek pogodny na południu kraju. Na północy poprószy śnieg

We wtorek na zachodzie i w centrum pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze będzie dość pogodnie, ale mglisto. Termometry pokażą od -1 st. C na wschodzie do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

