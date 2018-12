Wtorek z opadami na zachodzie. Na wschodzie możliwe przejaśnienia

We wtorek na zachodzie i południowym-zachodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 cm oraz śniegu z deszczem do 3 mm. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie i północnym zachodzie również deszczu ze śniegiem i deszczu oraz marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie może się utrzymywać przez cały dzień. Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowych.