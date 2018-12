Mglisty i pochmurny czwartek. Uwaga na śliskie drogi

Od zachodu postępujące w głąb kraju strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura w dzień od -5 st. na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 4 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie spadać – w Warszawie do 1008 hPa.

W piątek intensywne opady deszczu na zachodzie kraju. Temperatura w dzień od 0 st. na Suwalszczyźnie do 6 st. na Pomorzu Zachodnim. W sobotę od 0 st. do do 9 st. na Dolnym Śląsku. Wtedy też będzie mocniej wiało – wiatr w porywach do 60km/h, południowo-zachodni.