IMGW i RCB apelują do kierowców w związku z oblodzeniami. Wydano ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego. IMGW podaje, że ostrzeżenie oznacza, iż przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie całkowite i duże. Na północy, wschodzie oraz na Podhalu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 10 cm, a w Karkonoszach do 7 cm. Na południu i na zachodzie kraju okresami opady deszczu, ale możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3 stopni C na Suwalszczyźnie, około 0 stopni C w centrum, do 3 stopni C na zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Okresami opady deszczu, tylko na wschodzie, Pomorzu i na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 7 cm, a w Karkonoszach do 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 stopni C na Suwalszczyźnie, około 4 stopni C w centrum, do 8 stopni C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h; w górach zawieje i zamiecie śnieżne.