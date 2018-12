Będą białe święta? W Wigilię popada śnieg

Z prognozy przygotowanej przez TVN Meteo wynika, że 24 grudnia będzie pochmurno na terenie całego kraju. Przelotnie popada śnieg, chociaż biała pokrywa nie utrzyma się w całej Polsce. Wszystko za sprawą dodatnich temperatur, głównie w centralnej i zachodniej części kraju. Przymrozki mogą utrzymać się z kolei na Podkarpaciu i Podlasiu. Poprószy także w Boże Narodzenie. Tego dnia należy spodziewać się jednak wyższych temperatur. Termometry wskażą od -4 stopni Celsjusza w Zakopanem, przez -1 stopni w Suwałkach i Białymstoku, po 5 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga na oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały przez całą Wigilię, aż do godziny 7:30 w Boże Narodzenie. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które tego dnia udają się w podróż. Alerty dotyczące oblodzeń wydano niemal dla całego kraju. Będą one obowiązywały województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i lubelskie.