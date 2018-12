Boże Narodzenie pochmurne i deszczowe. Na wschodzie mróz

Tam, gdzie spadnie śnieg wystąpi ujemna temperatura. 2 stopnie poniżej zera w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku oraz w Lublinie, 0 stopni w Olsztynie i Rzeszowie. Im dalej na zachód, tym będzie cieplej. W okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina termometry wskażą 5 st. C, w Zielonej Górze 4 stopnie, a we Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy 3 stopnie. Wiać ma chwilami umiarkowanie, ciśnienie będzie się wahać.

Jaka pogoda w kolejnych dniach?

W środę temperatura wyniesie 2 st. C do 6 stopni. Bardziej słonecznie będzie na zachodzie kraju. Czwartek będzie kolejnym deszczowym dniem. Temperatura wyniesie od 4 do 7 stopni. W piątek termometry wskażą od 3 do 8 stopni, a w sobotę od 2 do 7 stopni. Będą to kolejne dni z opadami, przede wszystkim deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg.