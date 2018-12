Ślisko na drogach, Boże Narodzenie z deszczem i śniegiem. IMGW wydało alerty

Oblodzenia, które mają ustąpić około południa, spodziewane są w znacznej części woj. mazowieckiego, w woj. lubelskim i świętokrzyskim, w północnych częściach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz miejscami na Pomorzu.

W pierwszy dzień świąt będzie pochmurno. We wschodniej i południowo-wschodniej części kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze głównie deszczu. Po południu na Warmii i Mazowszu przejściowo możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Na obszarach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2°C na krańcach wschodnich do 4°C, 5°C na zachodzie oraz nad morzem i około 6°C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich początkowo śniegu. Na wschodzie kraju przejściowo możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. W górach opady samego śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -3°C, -1°C na krańcach wschodnich do 3°C, 4°C na zachodzie kraju i około 5°C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie początkowo okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę 26 grudnia także spodziewane duże zachmurzenie. iejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C, na północnym zachodzie około 6°C, a w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.