Czwartek ciepły i deszczowy. Na zachodzie temperatura sięgnie 8 st. C

Czwartek będzie pochmurny w całym kraju. Na północnym-wschodzie pojawią się opady mokrego śniegu z deszczem do 5 mm, a na pozostałym obszarze deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju do 8 st. C na zachodzie.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opadu deszczu lub mżawki, w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem. Wysoko w Karpatach opady śniegu, miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopni C na Podhalu i 2 stopni C na Suwalszczyźnie do 6 stopni C w centrum i 8 stopni C na wybrzeżu. Wiatr słaby i miarkowany, okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, zachodni.