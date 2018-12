Jaki będzie Sylwester i Nowy Rok? Oto najnowsza prognoza

Prognozę na Sylwestra i Nowy Rok prezentuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy na 31 grudnia przewidują umiarkowane zachmurzenie i brak opadów na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie do 2°C na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna od 0°C na Suwalszczyźnie, około 3°C w centrum i na południu kraju, do 6°C na północnym zachodzie. Na Podhalu około -1°C. Wiatr na ogół umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Nowy Rok przywita nas przelotnymi opadami deszczu lub mżawki. Na południowym wschodzie należy spodziewać się przejściowych opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C, -2°C na wschodzie do 1°C, 2°C na zachodzie i nad morzem, chłodniej na Podhalu około -6°C. Temperatura maksymalna od 2°C, 3°C na południowym wschodzie, około 5°C w centrum i na zachodzie kraju do 8°C na Pomorzu. Na Podhalu około 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni.