Sobota pochmurna i deszczowa w całym kraju. Sprawdź prognozę na dziś

Sobotnie niebo okaże się pochmurne. W całym kraju pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

W niedzielę będzie pochmurno oraz deszczowo. Na wschodzie kraju może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

