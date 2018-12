Niedziela deszczowa w całym kraju. Sylwester ze śniegiem na wschodzie

Ostatni dzień roku na wschodzie i Podkarpaciu okaże się pochmurny z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Podczas nocy sylwestrowej dobrą pogodą będą cieszyć się jedynie mieszkańcy Pomorza. Na pozostałym obszarze popada deszcz, a na wschodzie i Podkarpaciu deszcz ze śniegiem. Temperatura będzie się wahać od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu.