Niepokojące prognozy na sylwestra i Nowy Rok. Nad Polskę nadciąga „Yvette”

Ośrodek niżowy o nazwie „Yvette” przemieszcza się znad Danii przez Bałtyk i 30 grudnia obejmie obszar północnej Polski. Niedziela zapowiada się pochmurno. Okresami popada deszcz, a na Pogórzu deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na wschodzie i Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.

Jaka pogoda w sylwestra?

IMGW informuje, że w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3 stopni C na północnym wschodzie do 2 st. C na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie, około 3 st. C w centrum i na południu kraju, do 6 st. C na północnym zachodzie. Na Podhalu około -1 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Jaka pogoda w Nowy Rok?

1 stycznia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu lub mżawki, na południowym wschodzie przejściowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3 st. C, -2 st. C na wschodzie do 1 st. C, 2 st. C na zachodzie i nad morzem. Chłodniej na Podhalu około -6 st. C. Temperatura maksymalna od 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie, około 5 st. C w centrum i na zachodzie kraju do 8 st. C na Pomorzu. Na Podhalu około 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h.