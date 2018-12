Jaka pogoda czeka nas w sylwestrową noc? Sprawdź już teraz

W ostatni dzień 2018 roku na krańcach wschodnich oraz południowym-wschodzie okresami wystąpią opady mokrego śniegu do 1-3 cm. Na pozostałym obszarze pojawią się większe przejaśnienia, tylko na krańcach zachodnich niewielkie opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, 3 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

W sylwestrową noc do północy na zachodzie kraju i Pomorzu będzie pochmurno z opadami deszczu i mżawki do 3 mm. Poza tym pogodnie, chociaż na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Karpatach więcej chmur i możliwy słaby śnieg do 1 cm. Po północy przemieszczające się w głąb kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu do 5 mm. Tylko na wschodzie nie powinno padać. Termometry pokażą od -2 st. C na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce, 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim.