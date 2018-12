Nowy Rok deszczowy i wietrzny. Początek roku będzie mroźny i z opadami śniegu

Temperatura wyniesie od 4 st. C w Suwałkach, 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Ciśnienie będzie mocno spadać do 996 hPa na barometrach w Warszawie.

Cały tydzień zapowiada się bardzo wietrznie i zimowo. W środę na termometrach od 1 st. C do 2 st. C. W całym kraju będzie padał śnieg - szczególnie intensywne opady wystąpią na południowym-wschodzie kraju.

Czwartek też z opadami śniegu. Temperatura wyniesie od - 3 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez - 2 st. C w centrum i na północnym-wschodzie do 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim.