IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw. Silny wiatr, śnieg i podniesiony poziom morza

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW wydał dla województw: pomorskiego (powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Gdańsk i nowodworski), zachodniopomorskiego (powiat sławieński) oraz południowych części województ: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw: lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, części zachodniopomorskiego i części pomorskiego.

Pogoda w nocy

W nocy z wtorku na środę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju do 8 cm, a wysoko Tatrach do 15 cm. Temperatura minimalna od -1 stopnia C gdzieniegdzie na południu, 1 stopnia C w centrum do 3 stopni C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich: od -4 stopni C do -2 stopni C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny (od 35 km/h do 50 km/h), w całym kraju porywisty, w porywach do 70 km/h, na Dolnym Śląsku do 75 km/h, a nad morzem do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 130 km/h, a w Tatrach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w środę 2 stycznia

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia C na wschodzie do 2 stopni C w centrum, na zachodzie i wybrzeżu, w rejonach podgórskich od -3 stopni C do 0 stopni C. Wiatr dość silny, w całym kraju porywisty, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i północny. Na wybrzeżu i na Mazurach wiatr okresami silny i bardzo silny (od 40 km/h do 55 km/h), w porywach do 80 km/h, a na wybrzeżu wschodnim lokalnie do 95 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 130 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.