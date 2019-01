W środę śnieg i silny wiatr w całym kraju. Do końca tygodnia nie będzie lepiej

Temperatura wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach osiągający 60-80 km/godz., powodujący lokalne zawieje śnieżne.

W czwartek mroźno będzie na wschodzie i w centrum kraju. Na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu -3 st. C, a w Warszawie -2 stopnie. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim – tam termometry wskażą 2 st. C. W całym kraju będzie padał śnieg.

W piątek śnieg popada na południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura wyniesie od -3 w południowo-wschodniej Polsce do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. W tym regionie będzie padał deszcz ze śniegiem. Cały czas będzie wietrznie.