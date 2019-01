W czwartek możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Początek weekendu będzie pochmurny i mroźny

Wiatr nadal będzie silny, w porywach do 50-70 km/godz., a na wybrzeżu nawet 80 km/godz. Mogą pojawiać się zawieje i zamiecie śnieżne, które będą ograniczać widoczność miejscami nawet poniżej 100 m.

W piątek opady śniegu wystąpią na wschodzie, w centrum i na południu. W północno-zachodniej części kraju termometry wskażą 3 st. C, więc na tym obszarze będzie padał deszcz. W centrum, na wschodzie i południu będzie mroźno od -3 st. C na Podkarpaciu do -1 st. C w Warszawie i na Dolnym Śląsku.

W sobotę temperatura wyniesie od -1 st. C na południowym-wschodzie do 4-5 st. C w zachodniej części kraju. W centrum i na zachodzie spodziewamy się opadów deszczu, a we wschodniej części Polski nadal będzie prószył śnieg.

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie opady deszczu, poza tym śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 40-60 km/h, z kierunków zachodnich.

Na wschodzie słaby śnieg. Poza tym deszcz. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 40-60 km/h, północno-wschodni.