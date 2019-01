Piątek będzie śnieżny i wietrzny. Na koniec weekendu wiatr zelżeje, ale przybędzie śniegu

W sobotę wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i Podkarpaciu popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni na wschodzie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Niedziela okresami przyniesie opady śniegu. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Nowy tydzień rozpocznie się na ogół pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju okresami popada śnieg. Na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 70 km/h.