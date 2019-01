W niedzielę pojawią się przejaśnienia. Najzimniej na Suwalszczyźnie

W niedzielę głównie na północy kraju mogą pojawić się przejaśnienia. Na południu wystąpią słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, z północy.

Na zachodzie kraju możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, a na zachodnim wybrzeżu deszczu. Na południu przelotnie popada śnieg. Najcieplej, bo od 2 do 3 stopni Celsjusza, będzie w Zieleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Najzimniej w Suwałkach i Zakopanem. Minusowe temperatury odnotują także mieszkańcy wschodniej i centralnej Polski. W górach może wystąpić silny i porywisty wiatr, w Tatrach w porywach nawet do 90 km/h. Synoptycy przewidują zamiecie i zamiecie śnieżne. Do niedzieli rano obowiązywały także ostrzeżenia przed oblodzeniem. Zimna noc Czeka nas za to bardzo chłodna noc. W Zakopanem termometry wskażą -15 stopni Celsjusza. Zimno będzie także w Białymstoku i Suwałkach, gdzie odnotujemy kolejno -11 oraz -12 stopni. W centrum i na wschodzie Polski od -5 stopni w Łodzi i Toruniu do -10 w Kielcach i Krakowie. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. IMGW prognozuje, że dla południowych rejonów Polski, w tym na Śląsku i w Małopolsce, mogą zostać w niedzielę wprowadzone ostrzeżenia przed silnym mrozem.