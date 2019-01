IMGW ostrzega przed gołoledzią. Alerty dla dwóch województw

Alerty obowiązują w poniedziałek do godziny 18 na terenie całego woj. kujawsko-pomorskiego i w południowej częsci Pomorza. Synoptycy przewidują występowanie w tym czasie marznących opadów.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu, Pomorzu i Warmii także deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu i Warmii lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Rano na wschodzie marznąca mgła, lokalnie ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -7°C na wschodzie do -3°C w centrum i 4°C na krańcach północno-zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat od -9°C do -7°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Przemieszczające się od północnego zachodu i zachodu do centrum kraju opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. W pasie od Pomorza i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przejściowo możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od -13°C w rejonach podgórskich Karpat i -10°C na wschodzie do -2°C w centrum i 3°C na północnym zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach na wybrzeżu do 65 km/h, południowo-zachodni.

Czytaj także:

Artur Szpilka utknął z psem pod Śnieżką. „Masakra! Takiej pogody to jeszcze nie widziałem”