Pogoda na wtorek. Śnieg, deszcz i mocny wiatr

Na pozostałym obszarze wystąpią opady śniegu z deszczem do 5-10 mm, przechodzące na zachodzie w deszcz. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Podkarpaciu, 2 st. C w centrum kraju do 6 st. C na krańcach zachodnich. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni i południowy. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/godz. i powodować zawieje śnieżne.