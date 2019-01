Dobra wiadomość dla narciarzy! Trasa na Gąsienicowej ponownie otwarta

„Pamiętacie, jak ostatnio byliśmy przysypani? Meldujemy z góry, że udało nam się wydostać!:) A jeśli ktoś z Was ma ochotę zobaczyć piękną, tatrzańską zimę, zapraszamy do skorzystania z naszej kolejki” – czytamy na profilu PKL Kasprowy Wierch. „Mamy dla Was informację, która powinna Wam się spodobać! Jutro planujemy otworzenie trasy na Gąsienicowej!” – dodano.

Nieczynne wciąż są kolej krzesełkowa w Kotle Goryczkowym oraz nartostrada do Kuźnic. – Jazda na nartach po wyznaczonych trasach jest bezpieczna. Przestrzegamy natomiast przed wyjeżdżaniem poza trasy, bo w wysokich partiach gór nadal obowiązuje znaczny, trzeci stopień zagrożenia lawinowego – przekazał Janusz Ryś, prezes Polskich Kolei Linowych (PKL).

