Środa ze śniegiem na wschodzie. W kolejnych dniach możliwe rozpogodzenia

W środę 9 stycznia zachmurzenie duże z opadami: we wschodniej połowie kraju oraz w górach śniegu, na pozostałym obszarze głównie deszczu ze śniegiem oraz deszczu, lokalnie możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -3 stopni C miejscami na wschodzie, około 0 stopni C w centrum, do 3 stopni C na północnym zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na wschodzie z kierunków wschodnich, na Pomorzu z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich.