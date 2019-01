Wtorek pogodny w centralnej Polsce. Nad resztą kraju sporo opadów

We wtorek na zachodzie będzie pochmurno z opadami śniegu do 5 cm przechodzącymi w śnieg z deszczem i deszcz do 10 mm. Na wschodzie i południu kraju pojawią się opady śniegu do 5 cm, w górach do 10-20 cm. Tylko w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii przez Mazowsze po Ziemię Łódzką nie będzie padać.

W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na terenach górskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na wschodzie do 1 stopnia Celsjusza w centrum i 4 stopni Celsjusza na zachodzie. Na Podhalu temperatura maksymalna około -3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie kraju, wybrzeżu i w górach do 85 km/h, północno-zachodni i zachodni. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

