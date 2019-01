Silny wiatr, śnieg, zawieje i zamiecie. Liczne ostrzeżenia IMGW

W pasie centralnym - od woj. pomorskiego, przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie po wschodnią część woj. łódzkiego i śląskiego spodziewane są marznące opady. Trudne warunki na drogach w większości tych miejsc będą występować od godzin popołudniowych do rana w środę. Na południowych i wschodnich krańcach kraju intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują m.in. w Tatrach czy powiecie nowotarskim. Alert I stopnia wydany został dla części Podlasia. Silny wiatr wywoła na wschodzie i południu kraju zawieje i zamiecie śnieżne.

Synoptycy IMGW w nocy z wtorku na środę prognozują na zachodzie opady deszczu, a w pasie od Pomorza Wschodniego i Warmii i Mazur po Górny Śląsk i Podkarpacie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź, na północnym wschodzie Polski i w górach opady śniegu. W górach, opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm, w Sudetach do 10 cm. Temperatura minimalna od -6°C na północnym wschodzie do 5°C na północnym zachodzie. Na zachodzie temperatura minimalna wystąpi początkowo i w dalszej części nocy będzie rosnąć. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, a na południowym zachodzie i nad morzem do 65 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a w ciągu dnia miejscami na południu, większe przejaśnienia. Opady deszczu, początkowo na wschodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź. W Karpatach opady śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura maksymalna od -1°C na krańcach wschodnich Podlasia do 7°C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu początkowo porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

