Wilgotna środa. Będzie padał deszcz ze śniegiem i wiał silny wiatr

Zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a w ciągu dnia miejscami na południu, większe przejaśnienia. Opady deszczu, początkowo na wschodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź.

W Karpatach opady śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura maksymalna od -1 stopnia C na krańcach wschodnich Podlasia do 7 stopni C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu początkowo porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.