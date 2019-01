Ciepły, ale pochmurny i deszczowy czwartek. We Wrocławiu nawet 8 stopni

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami niewielkie przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie, Pomorzu oraz w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C na Podlasiu, około 5°C w centrum do 6°C na zachodzie i na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny (35-50 km/h), w porywach do 70 km/h, a na wschodnim wybrzeżu do 80 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne..

W piątek troszeczkę chłodniej, ale przeważnie na plusie. Jedynie na Suwalszczyźnie -1 st. Tam i w centrum słabe opady śniegu. W sobotę zacznie się przejaśniać, ale trochę będzie chłodniej.