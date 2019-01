Sobota w całym kraju będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

W niedzielę na wschodzie i Kaszubach pojawią się przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 na Pomorzu Zachodnim.