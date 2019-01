Poniedziałek w większości kraju będzie pogodny. Tylko na północy pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Kolejne dni także zapowiadają się pogodnie. Mróz będzie utrzymywał się na wschodzie, a temperatury dodatnie na Pomorzu.