Tylko na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie poprószy słaby, przelotny śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych.

W kolejnych dniach będzie mroźno, a przelotny śnieg popada tylko na Podkarpaciu.