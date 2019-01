Czwartek będzie pogodny i mroźny. W weekend zacznie się ocieplenie

Piątek przyniesie opady śniegu. Miejscami mogą być dość intensywne i powodować przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów. Tylko na zachodzie będzie można cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę. Może powodować zawieje i zamiecie śnieżne w regionach południowo-wschodnich.

W sobotę okresami popada śnieg. W najchłodniejszym regionie - na Suwalszczyźnie - termometry wskażą nie więcej niż -7 st. C, a w najcieplejszym, czyli na Dolnym Śląsku, maksymalnie -1 stopień. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela przyniesie w większości kraju okresowe opady śniegu, na Dolnym Śląsku może popadać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalnie wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu.

W poniedziałek pogodnie będzie tylko na zachodzie. Poza tym wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, ze zmiennych kierunków.