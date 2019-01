Piątek śnieżny i mroźny niemal w całym kraju. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Na przeważającym obszarze kraju - poza Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską - wystąpią opady śniegu. Spadnie go od 1 do 5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Podlasiu do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W sobotę w większości kraju popada śnieg, na zachodzie zaś deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami może być silniejszy. Powieje z kierunków zachodnich.

W niedzielę na pogodną aurę możemy liczyć tylko na Podlasiu. W pozostałych regionach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W najchłodniejszym regionie - na Suwalszczyźnie - temperatura nie przekroczy -6 st. C, a w najcieplejszym - Dolnym Śląsku 4 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Okresami osiągnie prędkość w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Nowy tydzień rozpocznie się deszczowo w większości kraju. Na Podlasiu popada przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami przelotnie popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od zera stopni na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami może stać się silniejszy.