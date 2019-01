Uwaga na warunki na drogach! IMGW wydało alerty dla 9 województw

Alerty wydane zostały dla wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, znacznej części woj. wielkopolskiego oraz województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i lubelskiego. We wszystkich tych miejscach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ jezdnie będą oblodzone.

W nocy spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu. Na zachodzie i północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i lokalnie osadzające szadź. Temperatura minimalna od -7°C do -2°C, nad morzem -1°C, na terenach podgórskich od -10°C do -7°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Gdzieniegdzie w centrum i na wschodzie kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie i terenach podgórskich Karpat do 2°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.