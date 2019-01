Uwaga, kierowcy! Śnieg i deszcz utrudniają jazdę

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w pięciu województwach pojawiają się opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Opady śniegu występują w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Deszczu ze śniegiem mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego. Z uwagi na te niesprzyjające warunki pogodowe, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

GDDKiA poinformowała także, że na polską sieć dróg wyjechało 145 pojazdów do tak zwanego zimowego utrzymania.

Prognoza pogody

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie i północy kraju. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu słabe opady śniegu, na Podkarpaciu przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na północny, północnym wschodzie i w centrum kraju lokalnie mgła osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C na zachodzie, około -3°C w centrum do -1°C nad morzem; chłodniej na Pojezierzu Mazurskim, Podhalu i w rejonach podgórskich Sudetów od -9°C do -7°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany okresami porywisty, południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy, wschodzie i w centrum słabe opady śniegu, na Podkarpaciu możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na Mazurach i Podlasiu rano marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie do 2°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni.