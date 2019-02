W poniedziałek śnieg w większości kraju. Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym tygodniu?

W poniedziałek na zachodzie będzie pogodnie. W innych częściach kraju spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Dolnym Śląsku do 3 st. na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

We wtorek na zachodzie wystąpią opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę na Suwalszczyźnie możliwe opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek na zachodzie spadnie deszcz. W innych częściach Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W piątek popada śnieg z deszczem, a na zachodzie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.