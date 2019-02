Uwaga na oblodzenia na drogach! IMGW wydał ostrzeżenia

Alerty IMGW obowiązują na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na panujące na drogach trudne warunki spowodowane przez oblodzenia. Taka sytuacja potrwa do godz. 9 w czwartek 7 lutego.

Jak prognozują synoptycy IMGW, w nocy z środy na czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m, w kotlinach sudeckich możliwe mgły osadzające szadź. Na wschodzie, oraz na Warmii, w Wielkopolsce okresami słabe opady śniegu. Na Pomorzu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przejściowo możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -5°C na południu do 1°C nad morzem, w kotlinach górskich chłodniej, od -10°C do -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków południowych.

W dzień na zachodzie i północy zachmurzenie przeważnie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Rano na Suwalszczyźnie możliwy słaby śnieg, po południu, na zachodzie i Pomorzu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich do 6°C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i w zachodniej połowie kraju porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 85 km/h, z kierunków południowych.