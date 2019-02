W piątek będzie ciepło i deszczowo. Podobna pogoda utrzyma się do końca weekendu

Na krańcach wschodnich i Pomorzu może popadać niewielki deszcz. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy kraju powieje silniej, z prędkością dochodzącą do 60 kilometrów na godzinę.

Sobota w całym kraju upłynie pod znakiem zachmurzenia i przelotnego deszczu. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Niedziela też zapowiada się pochmurno i niewielkim deszczem. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami jego prędkość wyniesie w porywach do 50-70 km/h.