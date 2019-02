Sobota ciepła z przelotnym deszczem. Po weekendzie wrócą opady śniegu

Suma opadów wyniesie 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni, który może osiągnąć prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Synoptycy prognozują fen w Sudetach - ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w kierunku doliny, który może rozpędzić się do 120 km/h.

W niedzielę pogodnie będzie na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7-8 st. C, do 10 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr, umiarkowany i dość silny, może rozpędzić się do 60 km/h. W Tatrach na Kasprowym Wierchu halny powieje z prędkością 120 km/h, w Sudetach taką samą prędkość osiągnie wiatr fenowy.