Niedziela z deszczem na zachodzie i północy. Temperatura sięgnie 10 st. C

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na zachodzie i w północnej połowie kraju opady deszczu, na krańcach zachodnich okresami o natężeniu umiarkowanym. Tam prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 10 stopni C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w obszarach podgórskich Beskidów do 80 km/h, południowy. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 85 km/h, wysoko w Tatrach do 120 km/h.