Czwartek z lokalnymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W weekend czeka nas wzrost temperatur

Temperatura maksymalna wyniesie w czwartek od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, powieje z północnego zachodu. W piątek w niemal całym kraju będzie pogodnie, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Pomorzu. Zachodni wiatr powieje słabo.

W sobotę mieszkańcy całego kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby wiatr.

Dobra informacja dla kierowców

Wzrost temperatur to także dobra informacja dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprawdzie wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, ale obowiązują one jedynie w południowych regionach województwa małopolskiego. Tam alerty będą aktualne do czwartku rano.