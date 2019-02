Piątek pochmurny tylko przed południem. W weekend będzie słonecznie i ciepło

Piątek w większości regionów będzie pogodny. Jedynie na wschodzie może przejściowo się zachmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Jaka pogoda w weekend?

Sobotni poranek będzie mglisty, ale w ciągu dnia aura okaże się słoneczna. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Niedziela również zapowiada się pogodnie i słonecznie, z porannymi mgłami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wzrost temperatur może prowadzić do roztopów, o czym poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na orientacyjną prognozę zagrożeń naniesiono ostrzeżenia pierwszego stopnia właśnie przed roztopami. Będą one obowiązywały w niedzielę na terenie województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.