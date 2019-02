Sobota słoneczna i ciepła w całym kraju. Termometry pokażą do 14 st. C

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, głównie na południowym zachodzie. Gdzieniegdzie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m, lokalnie do 50 m. W dolinach górskich mogą tworzyć się mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2 stopni Celsjusza na południu do 2 stopni Celsjusza nad morzem i 3 stopni Celsjusza na zachodnim wybrzeżu, na terenach podgórskich od -6 stopni Celsjusza do -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni.