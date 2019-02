Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

We wtorek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce pojawią się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogonie. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu.