Wtorek wiosenny i ciepły. Na południu nawet 14 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Na południowym wschodzie i w centrum miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów i osadzająca gdzieniegdzie szadź. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu do 2 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i wschodzie gdzieniegdzie rozpogodzenia. W północno-zachodniej połowie kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st. C nad morzem, około 10 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, nad morzem w porywach do 65 km/h, w Karpatach porywy do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.