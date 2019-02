Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim, 11 st. C w centrum kraju do 14 st. C w Małopolsce. Wiatr południowo-zachodni, Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Okresami dość silny, w porywach może osiągnąć do 60 km/godz.