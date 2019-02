Środa z przelotnym deszczem w całym kraju. W kolejnych dniach ochłodzenie

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, postępujące od północnego zachodu, opady deszczu, nad ranem w obszarach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura minimalna od 0 st. C, 2 st. C w Małopolsce do 4 st. C na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km/h, w szczytowych partiach gór do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C, 4 na Kaszubach i krańcach wschodnich do 9 st. C na Dolnym Śląsku, w obszarach podgórskich Karpat od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i północy, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.