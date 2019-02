Prognoza pogody. Czwartek z opadami w całym kraju

W dzień zachmurzenie duże, na wybrzeżu i Pomorzu także całkowite. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem a na Suwalszczyźnie i wysoko w Karpatach śniegu. Na Pomorzu i Warmii opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum i 8 st. C na zachodzie oraz miejscami na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, w Karpatach porywy do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

