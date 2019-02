IMGW ostrzega. Alerty 1. stopnia dla dziewięciu województw

Ostrzeżenie, które obowiązuje od czwartkowego popołudnia do godzin porannych w piątek, wydane zostało dla części województw: zachodnipomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Oblodzone drogi będą także na terenie województw: pomoskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

IMGW podaje, że w nocy spodziewane jest duże zachmurzenie, choć możliwe będą przejasnienia. Na południowym zachodzie opady deszczu, nad ranem przechodzące w deszcz ze śniegiem. W pasie od Pomorza przez centrum po Podkarpacie opady deszczu i deszczu ze śniegiem stopniowo przechodzące w śnieg. Na północnym wschodzie i w górach opady śniegu. W województwach południowych miejscami prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od -9°C na Suwalszczyźnie, około -2°C w centrum do 5°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni skręcający na północno-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych duże i tam miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C na krańcach wschodnich, około -1°C w centrum do 5°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu, północnym wschodzie i w pasie południowym porywisty, od Śląska po Podkarpacie w porywach do 65 km/h, północno-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h.